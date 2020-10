Homem mata avó, tia e sobrinho a facadas em Goiás

(foto: Material cedido ao Correio)

Um homem de 37 anos esfaqueou e matou a avó, de 75 anos, a tia, de 51, e uma criança de 7, na tarde desta terça-feira (13/10), na zona rural de Santo Antônio do Descoberto (GO) — distante cerca de 48km de Brasília — supostamente durante um surto psicótico. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) compareceu ao endereço após receber uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria efetuando disparos de arma de fogo no local.









A reportagem apurou que, na manhã desta terça-feira, o pai levou o rapaz a uma consulta em um hospital particular do Distrito Federal, na intenção de conseguir uma internação para o suspeito, mas ele foi liberado e ficou de retornar ao local nessa quinta-feira (15/10).





Ao chegar em casa, o homem pegou uma faca, partiu para cima da avó e a matou. Tentou ainda golpear o pai, que correu e conseguiu fugir. “Em seguida, ele foi até a residência da tia, que mora ali ao lado, e a matou. Um sobrinho dele também foi atingido e morreu”, detalhou o major.





Segundo o policial, no momento em que foi golpeada, a criança brincava com uma menina de 5 anos, vizinha da região. A menina conseguiu correr e fugiu. “Após cometer tudo isso, ele pegou uma espingarda e começou a efetuar disparos em direção à casa dos vizinhos. Quando a polícia chegou, ele estava dentro de um outro imóvel e deram início as negociações, para que o mesmo pudesse se entregar”, afirmou o militar.





Horas depois, o criminoso saiu da residência casa e se entregou. Ele foi conduzido à Delegacia de Santo Antônio do Descoberto.