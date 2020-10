'Véio da Havan' vira boneco e se transforma em 'Capitão Brasil'

O boneco é feito de borracha e tem um sistema de abre e fecha nas pernas para poder ser fixado.





A empresa já comercializa a fantasia do Capitão Patriota, inspirada em Hang, e tem a expectativa de lançar uma linha dos bonecos com vários figurinos diferentes, como o terno verde e amarelo.





Um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), Hang entrou na lista dos 10 homens mais ricos do Brasil de acordo com o ranking da revista "Forbes". Ele saltou da 36ª colocação, no ano passado, para a 10ª, em 2020, após mais do que dobrar seu patrimônio, estimado agora em R$ 18,72 bilhões.

Aglomeração

inauguração de uma loja Havan em Belém, no Pará, provocou tumulto e aglomeração na manhã de sábado (10). A 150ª loja da rede foi autuada por descumprir decreto estadual que prevê regras de distanciamento social diante da pandemia de coronavírus e acabou fechada pela Polícia Civil.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o tumulto antes mesmo da loja abrir e era grande o número de pessoas sem máscara. O evento ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de 150 mil vítimas do novo coronavírus. A capital paraense foi uma das mais afetadas pela pandemia da covid-19 no Brasil.