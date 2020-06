Após ser hackeado, Luciano Hang, da Havan, teve auxílio de R$ 600 aprovado pela Caixa

Segundo a Revista Forbes, Hang é o sétimo homem mais rico do Brasil, com patrimônio de R$ 18,72 bilhões (foto: Divulgação) rede varejista Havan e um dos homens mais ricos do Brasil, Luciano Hang foi cadastrado por terceiros e aprovado no programa de auxílio emergencial do governo federal que paga cotas de R$ 600 a pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus. Dono dae um dos homens mais ricos do Brasil,foi cadastrado por terceiros e aprovado no programa dedo governo federal que paga cotas dea pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus.









Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang pediu uma investigação à Polícia Federal para tentar descobrir os autores do vazamento e também da fraude no programa do governo federal.





"Como todo brasileiro de bem me sinto lesado com esses atos criminosos, que têm por objetivo apenas prejudicar as vítimas e suas famílias. Os autores devem ser exemplarmente condenados e punidos", diz Hang em nota.

Segundo a Revista Forbes, Hang é o sétimo homem mais rico do Brasil, com patrimônio de R$ 18,7 bilhões.

Regras

O auxílio emergencial do governo federal é destinado a desempregados maiores de 18 anos que não recebam benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família.





A renda familiar mensal do solicitante precisa ser de até R$ 522,50 por pessoa ou de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).