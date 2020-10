Loja da Havan em Belém é fechada após tumulto e aglomeração; vídeo viraliza

(foto: Reprodução/Twitter )

A inauguração de uma loja Havan em Belém, no Pará, provocou tumulto e aglomeração na manhã deste sábado. A 150ª loja da rede foi autuada por descumprir decreto estadual que prevê regras de distanciamento social diante da pandemia de coronavírus e acabou fechada pela Polícia Civil.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o tumulto antes mesmo da loja abrir e era grande o número de pessoas sem máscara. O evento ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de 150 mil vítimas do novo coronavírus. A capital paraense foi uma das mais afetadas pela pandemia da covid-19 no Brasil.





Localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Mangueirão, a loja foi aberta às 9h. O dono da rede, Luciano Hang, estava presente e comemorou antecipadamente o aniversário — ele faz 58 anos neste domingo.





PROMOÇÃO!!!! COMPRE QUALQUER PRODUTO E LEVE UM CORONAVIRUS INTEIRAMENTE GRÁTIS %uD83D%uDE0D%uD83E%uDD29



Esta é a 3ª megaloja Havan no estado do Pará.





Silvio Santos





A festa contou ainda com a participação de Silvio Santos. O apresentador participou por vídeo conferência e fez uma homenagem a Hang. “Sei que você faz aniversário e eu não poderia deixar de lhe cumprimentar e agradecer o apoio que você tem dado ao SBT", disse o dono do SBT, que elogiou Hang por ser "amigo de seus amigos".





A Secretaria de Estado de Saúde Pública informou, por meio de nota, que a responsabilidade pela fiscalização no local é da Prefeitura de Belém, mas que tomou a medida após enviar ao local uma equipe da Vigilância Sanitária, que constatou o desrespeito às regras de distanciamento social previstas pela Organização Mundial de Saúde.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa das Lojas Havan e aguarda retorno. (Com informações do Correio Braziliense e Estadão Conteúdo))