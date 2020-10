Sementes não encomendadas já estão em 25 das 27 unidades da Federação

Dados preliminares sobre 39 amostras em análise acusam a presença de ácaro vivo em uma porção e duas outras com bactérias (foto: Gabriel Zapella/Cidasc/Divulgação)





No Brasil, de acordo com as informações do Mapa, os pacotes, com até 3 quilos, são centralizados em Curitiba, o que traz uma vantagem para o controle de entrada. Até agora, foram 33.700 pacotes identificados. Desse total, 26.111 foram destruídos e 2.383, devolvidos à origem.



Esses embrulhos passam por um scanner. Os materiais suspeitos são encaminhados para o Mapa. Um cachorro treinado também ajuda a fazer a triagem. São cerca de 250 mil pacotes por dia passando no local.





Dados preliminares sobre 39 amostras em análise acusam a presença de ácaro vivo em uma porção e duas outras com bactérias. Já fungos estão presentes em 25 amostras, equivalente a 64,1% do total. Entre as porções com fungos, três tipos já foram identificados, mas ainda não há mais informações sobre esses casos. Das 17 amostras sequenciadas, sete têm potencial quarentenário.





O diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Carlos Goulart, ponderou que esses materiais recebidos trazem risco. Eles podem conter fungos, bactérias e ácaros, por exemplo, e as sementes são um material com alta capacidade para dispersar pragas. Durante a coletiva também foi reforçado que o cidadão não será autuado e que a ideia é contar com a colaboração da população.