Ministério da Agricultura registra 36 denúncias de recebimentos de sementes com compras feitas pela internet

Oito estados brasileiros já receberam denúncias sobre o recebimento de pacotes com sementes misteriosas (foto: Gabriel Zapella/Cidasc/Divulgação)

Nesta terça-feira (25), o Ministério da Agricultura divulgou o recebimento de 36 denúncias sobre os pacotes de sementes misteriosas que moradores receberam junto com mercadorias compradas pela internet. Segundo o Ministério, as embalagens têm origem de países asiáticos, principalmente da China.

O caso chamou a atenção das autoridades quando um morador de Jaraguá do Sul, Região Norte de Santa Catarina, realizou uma compra de itens de decoração pela internet. Ao receber a encomenda, percebeu a presença de uma segunda embalagem com as sementes.





O fato ganhou grande repercussão e, até o momento, moradores de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pernambuco e Bahia já confirmaram ter recebido o produto.





Os pacotes contendo as sementes serão periciados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia.





Governo alerta

O governo alerta para que os consumidores não abram as embalagens e não joguem no lixo, caso receberem pacotes com sementes. Não se sabe a procedência das sementes e para que serve, mas o uso delas pode ocasionar prejuízos ao meio ambiente e para as áreas agrícolas.





De acordo com o governo, os moradores que receberem embalagens com sementes precisam entregar o material para uma das unidades do ministério em seu estado ou no órgão estadual de defesa agropecuária.





Afirma ainda que, no ato da entrega, os moradores não serão punidos por terem aberto as embalagens ou plantado as respectivas sementes.





Outros casos

Outros países também registraram denúncias de recebimento de pacotes com as sementes misteriosas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, em inglês) abriu uma investigação para apurar o caso, que surgiu por lá em julho deste ano.





Segundo o departamento, o que causa surpresa nas autoridades americanas é o fato de os moradores terem recebido as sementes sem a realização de nenhuma compra pela internet, ao contrário do Brasil.

“Não temos informações suficientes para saber se isso é uma farsa, brincadeira, fraude ou ato de bioterrorismo agrícola”, disse o comissário da Agricultura do estado do Kentucky (EUA), Ryan Quarles.





O Ministério da Agricultura de Portugal também emitiu um alerta para a população sobre os riscos que as embalagens com sementes podem trazer ao meio ambiente.





O Canadá também registrou recebimentos de embalagens e está alertando os moradores.