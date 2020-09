CNA alerta para recebimento pelo correio de sementes não solicitadas

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) alerta a população brasileira para não abrir embalagens com sementes recebidas pelo correio e que não foram solicitadas. Casos parecidos como os relatados por brasileiros foram registrados em outros países.



A entidade explica que a importação de vegetais sem autorização pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas no Brasil. "Cabe ressaltar que o controle fitossanitário brasileiro é extremamente rigoroso, com vários órgãos atuando para evitar a entrada de produtos não autorizados, sendo o Ministério da Agricultura um dos responsáveis pela fiscalização de materiais de origem animal e vegetal", diz.



Caso algum envelope ou pacote contendo sementes ou material vegetal chegue à casa das pessoas sem que um pedido de compra online tenha ocorrido ou com remetente desconhecido a CNA recomenda levar o material para uma das Superintendências Federais do Ministério da Agricultura.



Mais informações podem ser conferidas no seguinte endereço na internet: http://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem-novo/superintendencias-federais-de-agricultura-sfa