Pastor assassinado: amigos dizem que ele não escondia passado criminoso

Pastor foi assassinado enquanto rezava no altar (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press) evangélico Francisco Antonio, 35 anos, foi velado no cemitério de Taguatinga, no Distrito Federaol, na manhã desta terça-feira (6/10). Cerca de 50 pessoas, entre familiares, amigos e fiéis, prestaram homenagens ao religioso no cemitério da cidade. O corpo do pastor





Durante as homenagens, os amigos e a família disseram que ele havia mudado. O cunhado, Vitor Araújo, afirma que era uma das pessoas mais próximas de Francisco. "Me levou para a igreja. Ainda estou em choque". "O que eu achava mais bonito nele é que ele não escondia", diz Sabina Sousa, amiga do pastor. Ela relata que ele reconhecia nas pregações que se envolveu em crimes como homicídio e uso de drogas. "Ele combateu o bom combate".