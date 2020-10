Caminhoneiro 'prende' o próprio caminhão em lote depois de descarregar mais de 5 mil tijolos

(foto: Reprodução/Facebook)

Um vídeo com um motorista de caminhão e seu ajudante viralizou nas redes sociais esta semana. Isso porque eles descarregaram 5,5 mil tijolos em um lote e só perceberam que o caminhão em que estavam tinha ficado "preso" no terreno pela forma como colocaram a carga no terreno (veja no vídeo abaixo).

Apesar da situação, o motorista disse que não se irritou. O Diovany, ainda, afirma que preferiu manobrar o veículo várias vezes a colocar novamente a carga no caminhão.





"Quando terminamos, eu falei: 'Ficou meio apertado para sair'. Olhei para ele e comecei a rir. Foi aquela luta, não queria pôr o tijolo de volta. Foi meia hora lutando. Fiz umas 30 manobras e fiquei com a camisa molhada de suor, mas consegui sair. Aqui são 17 anos de experiência", disse, aos risos, ao portal G1 Goiás.