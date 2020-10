Sementes misteriosas em encomendas: saiba os riscos que elas podem causar

O material pode ser entregue em qualquer unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG); do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) ou do Sindicato de Produtores Rurais dos municípios, que estão aptos a receber essas sementes ou mudas e encaminhá-las para análise.





Essas sementes, ou outras partes de plantas, podem ser de ervas daninhas, que se espalham sem controle. Ou mesmo podem conter vírus, fungos ou bactérias, capazes de infectar e provocar danos à nossa produção vegetal.



'Risco é altíssimo'



João Ricardo Albanez, subsecretário de Política e Economia Agropecuário da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) reconhece que a pandemia provocou um crescimento no comércio virtual, permitindo trânsito intenso de produtos. "Do ponto de vista de um país que tem na agricultura um dos segmentos mais importantes da sua economia, o risco é altíssimo."





A preocupação, de acordo com Albanez, é que não se sabe a origem, quais as espécies e se estão acometidas de alguma praga ou doença que podem contaminar a produçãio agrícola brasileira e causar sérios danos à economia.





O subsecretário alerta que essas sementes ou mudas não devem ser jogadas no lixo, no vaso sanitário ou descartada em qualquer ambiente porque correm risco de germinar e se propagar sem nenhum controle. "As pessoas não devem nem sequer abrir as embalagens e acionar de imediato as autoridades", recomenda. Caberá ao Ministério da Agricultura identificar e catalogar cada uma delas.





Investigação





As autoridades norte-americanas investigam a possibilidade de vendedores estarem usando endereços de consumidores que fazem compras com frequência na internet para fazer vendas falsas, e assim, aumentar a classificação positiva dos seus produtos em sites de e-commerce. A faude é conhecida como "brushing" e tem como objetivo registrar compras falsas.

Outros países também registraram o recebimento de pacotes com sementes misteriosas. Ainda não há evidências exatas de quando os envios começaram nem o volume de sementes distribuído. Em julho, agricultores dos Estados Unidos relataram o recebimento de embalagens não solicitadas contendo sementes chinesas.