Queda de meteoro ilumina céu durante madrugada no RS; veja vídeo

Queda de meteoro registrada no Rio Grande do Sul (foto: Reprodução/Carlos Fernando Jung)

O ano de 2020 não para de surpreender. Dessa vez, um clarão no céu chamou a atenção dos moradores de regiões do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (1º). A queda de um meteoro iluminou o céu e foi registrado pelas câmeras do Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, a 72km de Porto Alegre.

O meteoro foi captado por volta das 1h09 da manhã. Segundo o professor Carlos Fernando Jung, trata-se do maior já registrado no estado desde o início da atuação do observatório, em 2016, e teve provável queda em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.





Em entrevista a portais de notícias locais, o professor explicou que o meteoro entrou na atmosfera a uma altitude superior a de 100km, com queda a aproximadamente 114,9km do local de captação das imagens. Há chances de que tenha deixados resquícios, produzindo meteoritos no solo.