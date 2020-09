Polícia investiga possibilidade de execução em morte de casal às margens de rodovia

Casal foi encontrado morto no último domingo (27/9) (foto: Reprodução) casal foram encontrados com sinais de execução às margens da DF-205, próximo a Planaltina. Um motorista que passava pela rodovia, no último domingo (27/9), encontrou os cadáveres e denunciou o caso à Polícia Civil. As vítimas são Wellington Pereira, de 21 anos, e a mulher dele, identificada apenas como Kriss Sousa, de 19. Os corpos de umforam encontrados comdeàs margens da DF-205, próximo a. Um motorista que passava pela rodovia, no último domingo (27/9), encontrou os cadáveres e denunciou o caso à Polícia Civil. As vítimas são Wellington Pereira, de 21 anos, e a mulher dele, identificada apenas como Kriss Sousa, de 19.









A apuração inicial é de que os jovens teriam sido assassinados na rodovia. Contudo, ainda não há informações sobre possíveis suspeitos ou o motivo do crime. De acordo com o delegado Diogo Cavalcante, chefe da 16ª DP, “nenhuma linha de investigação é descartada. As vítimas são moradoras do Entorno do Distrito Federal e contamos com apoio da população para avançarmos no caso.”





A área onde os corpos foram encontrados passou por perícia do Instituto de Criminalística, e o laudo poderá auxiliar nas investigações. As vítimas eram casadas há cinco anos e deixam uma filha, de dois anos.