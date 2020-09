Michelle Bolsonaro quer censurar música 'Micheque', da banda Detonautas; ouça

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro quer a música “Micheque”, de autoria da banda de rock Detonautas, fora do ar. A canção faz alusão satírica aos depósitos de cheques no valor de R$ 89 mil que teriam sido feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado por um esquema de "rachadinha” e sua mulher.









A composição é do vocalista dos Detonautas, Tico Santa Cruz, e tem participação especial de Marcelo Adnet. No começo da canção, o humorista imita a voz do presidente em referência à frase dita por ele a um jornalista ao ser questionado sobre Michelle e os cheques. “Minha vontade é encher tua boca na porrada, tá?”. A letra gira em torno da questão e pergunta à primeira-dama a procedência do dinheiro.









Confira a íntegra da letra da música:





"Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Zero um é o Willy Wonka

Zero dois é o Bananinha

Zero três, o Tonho da Lua que comanda a turminha.

Passa o dia conspirando, arrumando confusão

Mas é tudo gente boa, gente de bom coração

Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Se liga rapá, quem tu tá pensando que enganou?

Agora vem cá e mostra tudo que você pregou

Porque eu, sei lá, quando a gente passa alguém pra trás

E fica impunemente sempre se arriscando mais!

O risco é maior e a ganância toma tudo então

E quanto mais tem mais se sente o dono da situação

Só que comigo não. Nunca me enganou

Então responde logo como essa grana aí entrou"





Liberdade de expressão



O músico Tico Santa Cruz comentou a situação por meio das redes sociais neste sábado. Segundo ele, a música representa o "desejo legítimo de manifestação da liberdade de expressão". O artista conclui justificando que a letra da música não constitui calúnia ou difamação.