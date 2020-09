Bolsonaro segue com ótima evolução clínica, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas, segundo boletim médico do hospital Albert Einstein, onde está internado após ter sido submetido, na manhã de ontem, a uma cirurgia para retirada de um cálculo renal.



O boletim diz que o presidente não apresenta sangramentos e está sem febre. "Foi retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto", conforme o boletim.



O boletim é assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista, Leonardo Lima Borges, urologista e Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Albert Einstein.