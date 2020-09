Depois de cirurgia, Bolsonaro receba alta e retorna para Brasília

(foto: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na tarde deste sábado (26/9). Ele deixou o hospital às 13h30 cercado por um comboio e retorna para o Palácio do Alvorada em Brasília, onde ficará em repouso no final de semana. Segundo a assessoria do Planalto, ele deverá desembarcar por volta das 15h30.









Mais cedo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que o acompanhou, postou uma foto do presidente nos nas redes sociais. O presidente pousou para a imagem vestindo uma camisa do time do Ferroviário (CE). Em alusão ao Dia Nacional do Surdo, comemorado neste sábado, Bolsonaro cumprimentou a população em linguagem de libras com a mão direita. O sinal feito pelo mandatário significa "Eu te amo".





médicos, o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Borges. Segundo o hospital, a cirurgia realizada nesta sexta-feira (25/9) durou 1h30 e o cálculo foi totalmente removido. O mandatário está sob acompanhamento de dois, o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Borges.





O procedimento



Para extrair a pedra, a equipe médica recorreu a uma cirurgia com anestesia geral, conhecida como cistolitotripsia, considerada simples e minimamente invasiva. Esse método permite que um cano fino siga através do canal da uretra até chegar à bexiga, onde a pedra é fragmentada com a ajuda de um laser. No início do mês, o presidente comentou a apoiadores que estava com uma pedra na bexiga "maior que um grão de feijão".





Esse foi o sexto procedimento médico realizado pelo chefe do Executivo após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). Bolsonaro desembarcou em São Paulo na noite do último dia 24 para passar pela cirurgia. Antes, passou por Resende e Rio de Janeiro, onde participou de uma formatura da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e da cerimônia de inauguração de estruturas e entrega de equipamentos à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, respectivamente.





Agenda





Na segunda-feira (28/9) pela manhã, Bolsonaro se reunirá na residência oficial com Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com parlamentares e pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). Durante a tarde, na agenda do chefe do Executivo consta ainda reunião com Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura e Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia.



No final da tarde, a previsão é de que Bolsonaro participe do lançamento do "Programa Mineração e Desenvolvimento", no Ministério de Minas e Energia.