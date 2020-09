Primeira vacina contra o coronavírus desenvolvida no Brasil avança de fase

Projeto da vacina já recebeu apoio do da Financiadora de Eventos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação (foto: Divulgação)

A primeira vacina contra o coronavírus desenvolvida exclusivamente no Brasil recebeu apoio da Financiadora de Eventos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação, e já está em fase de avanço para testes. Ela está sendo produzida pela empresa Farmacore, cuja sede fica em Ribeirão Preto, e tem a parceria da norte-americana PDS Biotechnology Corporation.





Chamada de Versamune®-CoV-2FC, a vacina é a combinação de uma proteína SARS-CoV-2 recombinante, desenvolvida pela Farmacore, com a nanotecnologia da plataforma Versamune®, da PDS Biotech, uma tecnologia patenteada para a ativação das células T, responsável pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos.





De acordo com cronograma da empresa, o objetivo é realizar os testes pré-clínicos até outubro desse ano e, em seguida, dar sequência aos testes clínicos no primeiro trimestre de 2021, com produção industrial no segundo semestre de 2021.





“A tecnologia de produção da vacina é de fácil escalonamento, o que possibilitará sua fabricação em território brasileiro e licenciamento aos demais países”, explica a diretora-executiva da Farmacore, Helena Faccioli.





O projeto inicial prevê a produção e teste de um antígeno composto pelas proteínas S da COVID-19 junto com nove imunogênicos capazes de provocar uma resposta imunológica para produção de anticorpos de combate à doença. A seleção destas regiões imunogênicas foi realizada por análise bioinformática para maximizar o carregamento no sistema de defesa humano e ativação dos linfócitos T (especificamente os linfócitos CD4+ e CD8 , que são os guerreiros de frente no reconhecimento do vírus e combate aos mesmos).





Helena Faccioli assegura que a vacina terá uma resposta eficaz no organismo de uma pessoa. "É uma inovação importante para diferenciar esta vacina daquelas que estão sendo testadas mundo afora, pois ao mesmo tempo em que induz a produção de anticorpos pelo mecanismo do antígeno da proteína do vírus - imunidade adaptativa - também reforça sobremaneira a resposta imunológica diretamente no sistema de defesa celular- defesa inata-, formando um poderoso 'combo', numa inovação científica de extremo valor."

Projetos

O Brasil concentra seus esforços em dois grandes projetos de vacina, cujos testes se encontram na fase 3. O Ministério da Saúde defende a vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, mas os testes foram paralisados por tempo determinado depois de uma reação adversa num paciente no Reino Unido. No Brasil, pelo menos 5 mil voluntários já foram vacinados e, de acordo com o MS, não houve registro de intercorrências graves de saúde.





Outra vacina em evidência no país é a chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Os testes estão sendo feitos pelo Departamento de Microbiologia da UFMG em profissionais de saúde cadastrados previamente. Por enquanto, não houve qualquer reação negativa nos pacientes.