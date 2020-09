Reino Unido: suspender testes de vacina não é algo incomum, diz conselheiro

O conselheiro-chefe do governo britânico para assuntos científicos, Patrick Vallence, minimizou a suspensão dos testes da vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. "Não é algo incomum em uma fase três. Temos de ter certeza da segurança do imunizante", declarou, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 9.



Na Terça-feira, 8, a AstraZeneca informou a suspensão dos testes clínicos do imunizante por após relatos de um paciente que apresentou possíveis efeitos colaterais.



Vallence destacou que a maioria das vacinas experimentais em estudo ao redor do mundo tem apresentado respostas imunes importantes, mas que ainda há um longo caminho a percorrer. A mesma cautela se dá, segundo o conselheiro-chefe, em torno dos tratamentos da covid-19. "Já se sabe que a hidroxicloroquina, por exemplo, não funciona em pacientes hospitalizados", declarou Vallence. "Já a dexametasona apresentou ajuda importante no tratamento", completou.