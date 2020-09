Sinovac diz que sua vacina tem resultados 'promissores' em pessoas mais velhas

(foto: Glatyston Rodrigues/EM/D.A press)

A companhia chinesadivulgou informações sobre os estudos de fases 1 e 2 de sua candidata apara COVID-19. A empresa diz que, nessas duas primeiras etapas, houve "resultados promissores, especialmente em voluntários mais velhos", segundo o executivo-chefe da companhia, Weidong Yin.A vacina, chamada "", mostrou boa segurança em adultos saudáveis com 60 ou mais anos nas fases 1 e 2, conduzidas na China, em comparação com o resultado em pessoas entre 18 e 59 anos de estudos anteriores, diz a Sinovac em comunicado. Não houvesério nos testes, diz a empresa, complementando que os dados detalhados serão apresentados a uma publicação acadêmica, com revisão pelos pares.A Sinovac diz estar acelerando o desenvolvimento da vacina e que já completou a construção de sua própria fábrica para começar a produzir a CoronaVac. Na nota da empresa não há informações sobre o cronograma da fase 3 de estudos clínicos da vacina.

Voluntários em Minas

Quem pode participar

abertas as inscrições para seleção de voluntários que vão participar dade testagem em humanos da Coronavac. Candidatos devem ser da área e saúde e devem atuar no combate à COVID-19.A pesquisa é coordenada em todo o Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e está a cargo, em Minas Gerais, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos (CPDF), do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG.Restam cerca de 400 das 800 vagas destinadas aos mineiros, o que se deve ao fato de que muitos profissionais de saúde que atendem pessoas com COVID-19 já tomaram alguma vacina nos últimos 28 dias, contraou, por exemplo – o que impede a participação.Podem participarda linha de frente.É preciso ter idade de 18 e 59 anos de idade; não ter sido contaminado pelo novo coronavírus; não participar de outros experimentos; não estar grávida, nem ter intenção de engravidar nos próximos meses; não ter doenças crônicas; não fazer uso de medicamentos contínuos; ter registro ativo em conselho profissional; não ter tomado vacina nos últimos 28 dias.Os candidatos devem entrar em contato com opelo telefone (31) 97171-2657, pelo e-mail profiscovbh@gmail.com ou pelo site do governo de São Paulo.As inscrições continuam abertas por tempo indeterminado, até que sejam selecionados todos os 800 voluntários mineiros. A candidata a vacina chinesa será testada em 9 mil brasileiros.

(Com informações da UFMG)