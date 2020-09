Como ocorreu em julho, novamente cidadãos não respeitam as regras (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na noite desta sexta-feira, as ruas do Bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, voltaram a ser ponto de grande aglomeração de pessoas. Nas redes sociais, as imagens compartilhadas por quem estava lá mostravam um clima de carnaval fora de época.



Na noite desta sexta-feira, 4, as ruas do Bairro do Leblon, na Zona Sul dovoltaram a ser ponto de grande aglomeração de pessoas. Nas redes sociais, as imagens compartilhadas por quem estava lá mostravam um clima defora de época, cenário parecido com o registrado no início de julho, no primeiro fim de semana após a reabertura dos bares na cidade.Além deas normas de distanciamento social, a maioria não usava máscara, item de uso obrigatório por lei estadual, que prevê multa de R$ 106,05 pelo descumprimento.O principal ponto foi a rua Dias Ferreira, na região conhecida como "Baixa Leblon". No Instagram, diversas postagens foram feitas utilizando a localização da rua.No último domingo,da cidade também ficaram lotadas mesmo com a proibição imposta pela prefeitura da capital fluminense.O estado do Rio apresentou queda na média móvel depor Covid-19 nos dois últimos dias, com 73 óbitos e 2.217 novos casos confirmados na sexta-feira, 4.Mesmo com a queda nos registros, o distanciamento social e o uso de máscaras continuam sendo as formas mais eficazes decontra o novo coronavírus.O Estado do Rio de Janeiro registrou 104 mortes por covid-19 e 2.547 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira, 11 pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.212 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 182.563 casos. Mais 1.049 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 163.579 pacientes se curaram.Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.665), São Gonçalo (603), Duque de Caxias (593), Nova Iguaçu (458), São João de Meriti (336), Niterói (314), Campos dos Goytacazes (240), Belford Roxo (224), Itaboraí (178) e Magé (167).Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (76.102), Niterói (9.599), São Gonçalo (9.380), Duque de Caxias (6.624), Macaé (6.244), Nova Iguaçu (4.489), Volta Redonda (4.163), Angra dos Reis (4.119), Belford Roxo (3.546) e Itaboraí (3.526).