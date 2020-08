Com 758 mortes por COVID-19 em 24h, Brasil registra total de 120.262 óbitos

Minas registrou 3.100 novos casos e 103 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado neste sábado (29) pela Secretaria de Estado de Saúde, são 212.565 casos no total e 5.270 óbitos confirmados.





O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirma que Minas está no platô na curva de evolução da doença, quando há a manutenção no número de casos em mortes em patamar alto, mas há sinais de estabilização. O secretário afirma também que há indícios de tendência de queda, quando se observa as mortes pela data de ocorrência e pela média móvel de sete dias.

O Brasil registrou 758 mortes e 41.350 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite deste sábado (29). Até o momento, já são 120.262 óbitos acumulados e 3.846.153 de casos confirmados no País.Segundo o boletim, 16 Estados do País já registraram mais de 100 mil casos de coronavírus e 22 Unidades da Federação contabilizaram mais de 1 mil óbitos desde o início da pandemia. Para os especialistas da pasta, este é um sinal de que o nível de contágio nos Estados pode estar bem acima do que os testes puderam detectar.São Paulo ainda soma o maior número total de registros - são 801.422 casos e 29.944 mortes. Em seguida na lista, aparecem Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais. Desde o início da pandemia, 3.006.812 pessoas se curaram da doença, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mais mortes por covid-19. Só está atrás dos Estados Unidos, que somam 5,94 milhões de contaminações confirmadas e 182,3 mil mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.