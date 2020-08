Coronavírus: marido e mulher morrem no mesmo dia após 58 anos juntos

Ermelinda e Benedito deixam cinco fihos, nove netos e dois bisnetos. (foto: Reprodução família)

O casal Benedito Pinto de Castro, de 79 anos, e Ermelinda Claret Ribeiro de Castro, de 78 anos, faleceu no mesmo dia, vítima da COVID-19 em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A morte da aposentada foi às 02h45 da madrugada deste sábado (29). Quase quatro horas depois, às 06h30, o marido dela também não resistiu às complicações da doença. Os dois estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas Samuel Libânio.









Segundo Marcelo, os pais estavam seguindo todos os protocolos de isolamento para evitar a doença e não saiam de casa. Porém, Benedito teve que sair fazer um procedimento de biópsia depois da descoberta de um câncer. Pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com o coronavírus. Ermelinda também foi contaminada pelo vírus. Uma filha que morava na mesma casa não contraiu a doença.





Benedito foi internado no último dia 11. A esposa também apresentou os sintomas mais graves da COVID e foi hospitalizada 12 dias depois.





“Tenho que falar é que as pessoas têm que tomar cuidado com essa doença. Fazer todos os procedimentos de isolamento. Porque quando o vírus vai para o pulmão é avassalador mesmo”, afirma o filho do casal vítima da COVID-19.





Para a família, fica o legado do trabalho e da união pregado pelos pais. “Diante dessa doença, a gente pode perceber o quanto nossa família é unida. No dia a dia, cada um nas suas atividades, a gente não tinha essa dimensão. Agora, mais do que nunca, vamos continuar essa união, cuidar um com o outro”, diz Marcelo.





32 vítimas da COVID em Pouso Alegre

O município de Pouso Alegre chegou a 32 óbitos em decorrência da COVID-19. O mês de agosto registrou 17 mortes, mais que o dobro em relação aos primeiros cinco meses da pandemia.

O total de casos confirmados de coronavírus na cidade chegou a 1.811, de acordo com o boletim divulgado ontem. Na semana foram 280 novos casos.