Suspeito de estuprar menina de 10 anos teria acusado outros familiares

Vídeos que circulam pelas redes sociais nesta terça-feira mostram um homem que seria o suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos dizendo que iria se entregar. O ex-presidiário de 33 anos foi preso nesta madrugada na Região Metropolitana de Belo Horizonte por policiais civis de São Mateus (ES). Neste vídeo, o homem ainda acusa outros familiares da criança.





Betim. "Entrei em contato com a polícia para que eles possam estar me recapturando, levando de volta a unidade prisional para apurar o fato do que estão me acusando", diz. Ele também diz que a única coisa que pede é para que, assim como ele, outros dois parentes da menina passem pelos exames que serão realizados na investigação para descobrir a autoria do estupro. Em uma das gravações, ele se apresenta e diz que estava em. "Entrei em contato com a polícia para que eles possam estar me recapturando, levando de volta a unidade prisional para apurar o fato do que estão me acusando", diz. Ele também diz que a única coisa que pede é para que, assim como ele, outros dois parentes da menina passem pelos exames que serão realizados na investigação para descobrir a autoria do estupro.





Em outro vídeo, ele diz que está se entregando para um policial de São Mateus, cujo nome foi citado, e que só sairia de Betim com ele. “Acredito que daqui a pouco quando ele estiver chegando eu posso estar entrando em contato para mim (sic) localizar o lugar onde a gente vamo (sic) encontrar. Espero que dê tudo certo”, diz o homem.





O suspeito do estupro já chegou a cumprir pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. A prisão dele foi confirmada no início desta manhã pelo governado do Espírito Santo, Renato Casagrande, e pela Polícia Civil do estado . Os policiais civis capixabas estão voltando com o acusado para o Espírito Santo, mas não há previsão de quando ele chegará ao estado.





O novo mandado de prisão, por estupro de vulnerável, foi expedido pela 3.ª Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), na quarta-feira passada, 12.





A menina foi transferida de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para o Recife, capital de Pernambuco, após decisão do juiz Antonio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude do município onde ela mora.





Desde o domingo, a criança está internada no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE). Foi no hospital que ela teve a gestação interrompida. O procedimento foi feito no domingo e finalizado na segunda-feira.









Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Olímpio Barbosa de Morais Filho, médico responsável pela unidade que realizou o aborto, afirmou que as pessoas "misturam ciência com religião", "saúde com religião" e que é uma "tortura" o Estado obrigar a manutenção da gravidez de uma mulher violentada.





Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostra que casos como o da menina de 10 anos se repetem pelo Brasil. Dos 1.024 abortos permitidos por razões médicas entre janeiro e junho deste ano, 35 foram de meninas de até 14 anos, conforme a plataforma DataSus, do Ministério da Saúde. Em 2019, o total foi de 72 - média de uma a cada cinco dias.





No domingo, a Justiça do Espírito Santo atendeu pedido da Defensoria Pública do Estado e deferiu liminar determinando que o Google Brasil, o Facebook e o Twitter retirem informações divulgadas em suas plataformas sobre o caso.





Relembre o caso





Uma menina de 10 anos engravidou após ter sido estuprada em São Mateus, município no norte do Espírito Santo. O acusado pelo crime é o tio de 33 anos da criança. O caso se tornou público depois que ela deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, se sentindo mal. Enfermeiros perceberam que a garota estava com a barriga estufada, pediram exames e detectaram que ela estava grávida.





Em conversa com médicos e com a tia que a acompanhava, a criança relatou que o tio a estuprava desde os 6 anos. Ela disse que não havia contado aos familiares porque tinha medo, pois ele a ameaçava.