Acusado teria estuprado sobrinha enquanto estava no regime semiaberto

O caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e engravidou em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, pode ter começado enquanto o homem estava em. Entre entre 2011 e 2018, ele cumpriu pena por– o período coincide com o relato da vítima, de que era abusada desde os seis pelo homem.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o estuprador, que está foragido, cumpriu pena em unidades de regime fechado e semiaberto na Penitenciária Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública estadual (SESP) informou que todos os esforços estão voltados para localizar o autor do crime e cumprir o mandado de prisão.



Oitivas





O suspeito foi indiciado pela prática dos crimes de ameaça e de estupro de vulnerável, ambos praticados de forma continuada. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus e contou com o apoio da delegacia da cidade e do conselho tutelar.

“Foram feitas oitivas de todos os familiares e profissionais envolvidos no caso e a vítima também passou por avaliação do médico perito da Polícia Civil”, disse o delegado Leonardo Malacarne.

O delegado afirma que o homem, de 33 anos, fugiu depois de ter o caso e sua foto divulgados nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina