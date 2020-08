Depois de humilhação, jovem deixa de ser entregador e ganha novo emprego

Matheus aprendeu a editar vídeos sozinho e seguia o perfil de Raphael Avellar nas redes sociais para aprender mais sobre o mercado publicitário (foto: Reprodução/Instagram) Matheus Pires Barbosa, 19 anos, mudou bastante desde a viralização de um vídeo em que ele era Avellar, que fica na capital do estado de São Paulo. A vida do jovem, 19 anos, mudou bastante desde a viralização de um vídeo em que ele era humilhado por um cliente de aplicativo em Valinhos (SP), no fim de julho. Após ganhar duas motos e mais de R$ 150 mil em uma vaquinha virtual , o rapaz agora está empregado, com carteira assinada e salário fixo, na agência de publicidade, que fica na capital do estado de São Paulo.





21:11 - 10/08/2020 Motoboy humilhado em Valinhos ganha R$ 150 mil em vaquinha e moto nova emprego novo, como editor de vídeos, a partir da próxima semana. O rapaz declarou que evitou ver a repercussão do vídeo e que não quer carregar a imagem de “coitado”. A ideia ao ir atrás da gravação, segundo ele, era usá-la como prova em uma ação judicial por injúria movida contra o agressor. Matheus concedeu entrevista à colunista Eliane Trindade, da Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira (14/8) e falou sobre a expectativa para onovo, como editor de vídeos, a partir da próxima semana. O rapaz declarou que evitou ver a repercussão do vídeo e que não quer carregar a imagem de “coitado”. A ideia ao ir atrás da gravação, segundo ele, era usá-la como prova em uma ação judicial por injúria movida contra o agressor.





A aproximação com o futuro local de trabalho começou bem antes do episódio que o deixou famoso. Aos 15 anos, Matheus aprendeu sozinho a editar vídeos e tentou montar uma agência própria para trabalhar no ramo. Mesmo que o negócio não tenha ido para frente, o rapaz seguiu procurando aprender sobre o trabalho e, assim, começou a acompanhar as redes sociais do empresário Raphael Avellar, dono da agência em que agora vai trabalhar.





Foi por esse canal que a proposta de trabalho surgiu. Os dois já haviam conversado em outras oportunidades, quando Avellar respondia as mensagens do seguidor com dicas e conselhos sobre o mercado publicitário. Ele relata, inclusive, que o jovem que já tinha pedido um emprego antes, mas foi só depois da repercussão do vídeo que ambos puderam conversar melhor sobre esse assunto. O acordo foi selado com um jantar na casa do empresário na última terça-feira (11/8).





Redes sociais

O episódio também rendeu a Matheus Pires uma legião de seguidores nas redes sociais, em duas semanas ele passou de cerca de 300 seguidores para mais de dois milhões no perfil que mantém no Instagram.





Confira: