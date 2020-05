Aplicativo de comida destina R$25 milhões em iniciativas de suporte aos entregadores

Entregadores de comida têm oferecido grande esforço à sociedade neste momento de pandemia (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Diante da atual pandemia de coronavírus, o aplicativo de comida, Ifood, decidiu ampliar as medidas de proteção aos entregadores, que estão expostos a grandes riscos durante o trabalho. De acordo com a empresa, R$ 25 milhões serão destinados aos motoboys, revertidos em gorjetas e ações de saúde durante o mês de junho. O aplicativo visa minimizar os impactos da crise para os funcionários e protegê-los neste momento de calamidade pública.









Além disso, os entregadores que vivem com familiares do grupo de risco também terão Fundo de Proteção estendido. Os motoboys que deram entrada nesse fundo recebem, até o final de dezembro, um valor baseado nos repasses dos últimos 30 dias e com o montande total dobrado.





A empresa ressalta o esforço que os entregadores de comida têm oferecido à sociedade neste momento. Por isso, as gorjetas doadas pelos consumidores serão dobradas. “Ao longo do mês de junho, os valores serão repassados toda semana e a expectativa é de ultrapassar a marca dos R$2,5 milhões, que ao ser dobrada, deve chegar a R$5 milhões”, informa a empresa de delivery.





Outras medidas implatadas desde março aos entregadores foram: distribuição de kits de higiene com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e materiais informativos; a disponibilização gratuita de um plano de vantagens em serviços de saúde AVUS para todos os profissionais de entrega cadastrados em sua plataforma; seguro de vida e a ampliação do Delivery de Vantagens, programa de benefícios exclusivo com descontos em serviços e produtos, para todo o território nacional.