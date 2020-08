Luciano Huck promete moto nova para entregador que sofreu ataques racistas

O apresentador Luciano Huck prometeu uma moto nova ao entregador Matheus Pires, que sofreu ataques racistas (foto: Reprodução/ Redes sociais) motoboy que sofreu ataques racistas e classistas por um homem branco que mora em condomínio de luxo no interior de São Paulo revoltou internautas nesta sexta-feira, 07. E o apresentador Luciano Huck não ficou de fora. Ele compartilhou as imagens em suas redes sociais, que descreveu como “vergonha, tristeza e revolta”. O vídeo doque sofreu ataquese classistas por um homem branco que mora em condomínio de luxo no interior de São Paulo revoltou internautas nesta sexta-feira, 07. E o apresentadornão ficou de fora. Ele compartilhou as imagens em suas redes sociais, que descreveu como “vergonha, tristeza e revolta”.





Vergonha, tristeza e revolta. Foi o q senti qdo recebi este vídeo. Nele está tudo contra o que lutamos. Mateus foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denunciá-lo.#SomosTodosMateus #racismoecrime pic.twitter.com/S3GOhXEPLJ %u2014 Luciano Huck (@LucianoHuck) August 7, 2020











Matheus também contou que está trabalhando com a moto do pai, porque a dele está com problemas no motor. Luciano Huck disse que daria um jeito de arrumar uma moto zero para o rapaz.





Além disso, o entregador já ganhou uma moto nova do humorista Matheus Ceará para trabalhar.









A história de Matheus Pires viralizou na internet nesta sexta-feira, 07. O ataque ocorreu na semana passada e um vídeo registrou o racismo de um homem branco que mora em condomínio de luxo no interior de São Paulo. “Você tem inveja disso aqui, você tem inveja dessas famílias, você tem inveja disso aqui [da cor]”, disse.





Racismo: 'Você tem inveja (da minha cor)', diz homem branco para motoboy negro; veja vídeo:https://t.co/9veMwgruK6



(vídeo: Reprodução redes sociais) pic.twitter.com/EWkmd36YuT %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 7, 2020

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz