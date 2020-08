Homem que ofendeu motoboy com ataques racistas é banido do IFood

Homem que ofende motoboy é banido do IFood (foto: Reprodução) motoboy Matheus Pires na última sexta (31), foi banido do IFood, aplicativo de entregas. O caso ocorreu em Valinhos, no interior de São Paulo, e repercutiu nas redes sociais pelo cunho racista que o cliente usou com o entregador. O contabilista Mateus Abreu, que ofendeu oMatheus Pires na última sexta (31), foi banido do, aplicativo de entregas. O caso ocorreu em Valinhos, no interior de São Paulo, e repercutiu nas redes sociais pelo cunhoque o cliente usou com o entregador.









O entregador, Matheus Pires, manteve a calma e rebateu os ataques. “Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você tem isso por quê? Seu pai te deu?”, questionou.

Leia na íntegra a nota do aplicativo.





"Racismo é crime. O IFood condena qualquer forma de preconceito ou discriminação e por isso presta solidariedade e apoio ao entregador Matheus, vítima do crime racial praticado por um consumidor na cidade de Valinhos, São Paulo, conforme vídeo que circula nas redes sociais.





Baseados nos termos de uso do aplicativo, o IFood descadastrou o usuário agressor da plataforma. A empresa está em contato para oferecer ao entregador apoio jurídico e psicológico.

O iFood reitera que repudia qualquer ato de discriminação e preza pelo respeito à diversidade em todas ações que realiza, de acordo com os valores presentes em seu Código Conduta e Ética.

Em casos como este, o iFood recomenda registrar boletim de ocorrência e entrar em contato com a empresa pelos canais oficiais de atendimento via aplicativo, enviando o Boletim de Ocorrência (B.O.).

Ao receber qualquer tipo de relato com teor como este, o IFood apura as ocorrências e, quando comprovada o descumprimento dos termos e condições de uso, desativa o cadastro dos envolvidos. A empresa está à disposição para colaborar com a investigação do caso e aguarda mais informações das autoridades responsáveis".

