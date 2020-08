Preso suspeito de assar cachorro pra vender como se fosse porco

A Polícia Civil do Paraná anunciou, nesta sexta-feira (7/8), que prendeu por suborno o homem suspeito de matar um cachorro, assar e comer a carne em Curitiba.



Segundo o delegado Matheus Laiola, ele confessou o crime, assumiu ter matado e bebido sangue de um pássaro, além de querer matar e comer um ganso da delegacia.

Nessa quinta-feira (6/8), os policiais estiveram na casa do suspeito, mas não o encontraram. No local, havia rastros de sangue e os restos dodentro do forno. A Polícia chegou até a residência após receber denúncia de que um rapaz havia matado um cachorro a chutes e estava tentando vender a carne do animal no bairro como se fosse porco.