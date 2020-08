Repórter cinematográfico da TV Senado morre vítima da COVID-19

Carlos Alberto Pereira era repórter cinematográfico da TV Senado (foto: Arquivo Pessoal)

, 64 anos,na madrugada desta quinta-feira (13). Ele estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde 25 de julho com oe não resistiu.O jornalista foi diagnosticado com COVID-19 em 15 de julho e internado dez dias depois com pulmão comprometido. Em 30 de julho ele foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade pública da Asa Norte e iniciou hemodiálise.Ele estava afastado do trabalho desde o início de março, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, por ser do. Ele era. De acordo com Márcia Torres, uma amiga da família, ele precisou fazer medicação com antibiótico. "Mas como tinha pressão alta,, contou.Amigos há 35 anos, a jornalista relembra com carinho da. "Uma pessoa muito alegre, gostava de ar bom dia, apelidava todos com carinho e se dava bem com todos", define.. Ele também atuou como, emissora que permaneceu no ar até 1999 e posteriormente foi substituída pela RedeTV.Para os colegas de profissão, a perda é imensurável. "Todos estão super abalados. Não conheço uma pessoa que não goste dele. É um ser humano sempre para cima, extremamente educado, compreensivo e cooperativo. Amava o trabalho", define, carinhosamente, a coordenadora da TV Senado, Glauciene Lara.