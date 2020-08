'Pessoas voando' e 'gemendo de dor', dizem sobreviventes de engavetamento

(foto: PRF/Divulgação )

Sobrevivente da tragédia que deixou 8 mortos e 26 feridos , na BR-277, em São José dos Pinhais (PR), o autônomo Rafael Lima relatou que nunca viu uma cena tão chocante. “Só via gente gemendo de dor e pedindo socorro”, disse ele à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. O acidente envolveu mais de 20 carros.

Lima é um dos oitos feridos que não precisou ser encaminhado ao hospital. “Eu não consigo acreditar até agora. A hora que eu desci, como eu não enxergava nada, eu só via gente gemendo de dor e pedindo socorro e eu não sabia o que tinha acontecido. Quando baixou um pouco a neblina, que eu vi a tragédia, é triste porque são muitas vidas. Eu não tenho nem palavras”, contou o sobrevivente.





A neblina citada por ele foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também constatou que uma fumaça causada por uma queimada na região também gerou dificuldade de visibilidade e causou o engavetamento no final da noite desse domingo (2/8).





O administrador Ricardo Xavier, que também se envolveu no engavetamento, disse à emissora que escapou por muito pouco. "Eu consegui parar o veículo. Já havia alguns veículos batidos ali na frente. Quando eu parei, os veículos vieram batendo atrás do meu [carro]", relata.





"E eu e consegui ainda, com alguma habilidade, e com calma no momento, consegui jogar [o carro] pro canto esquerdo da via. E eu consegui sair... Quando eu tava saindo para o outro canto para tentar sair da via, veio a carreta e passou e foi levando tudo as vidas do pessoal e batendo nos carros", prossegue.





"Infelizmente, foi algo muito triste. Foi levando tudo, pessoal, motoqueiro. Vi as pessoas caindo de dentro dos carros, motoqueiro por cima dos carros, ali, foi algo muito triste. Nunca tinha presenciado algo tão triste na minha vida", disse Xavier.





O acidente





Segundo a corporação, a dificuldade de visibilidade fez com que alguns veículos se envolvessem em uma colisão e, por isso, ficaram parados sobre a via. Com isso, alguns ocupantes deixaram os veículos e permaneceram na rodovia.





Em seguida, uma carreta não conseguiu frear, colidiu com os carros parados na rodovia e atropelou as pessoas que estavam no local. Depois disso, os outros automóveis envolvidos também colidiram atrás.





O engavetamento envolveu 16 carros, cinco motocicletas e o caminhão. No local do acidente, foram registradas 34 vítimas, sendo sete fatais, dois gravíssimas (uma morreu no hospital), cinco graves e 20 vítimas leves.





Além da PRF, participaram do atendimento do acidente equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da concessionária Ecovia, que administra a rodovia. A Polícia Civil também foi até o local, tomou o depoimento do motorista do caminhão e conduzirá as investigações.