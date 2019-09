Engavetamento entre 18 carros deixa um ferido na Anhanguera

Um engavetamento entre ao menos 18 veículos deixou uma pessoa ferida e provocou a interdição de duas faixas da Rodovia Anhanguera, no sentido da capital paulista, no início da manhã desta segunda-feira, 2.



O acidente aconteceu às 5h20 no km 19 da via, na altura de Osasco, na Grande São Paulo. A vítima teve ferimentos leves, foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas, na zona norte da capital.



A CCR AutoBAn, concessionária que administra as rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes, informou que as faixas foram liberadas por volta das 7 horas e que os carros envolvidos na colisão permaneciam no acostamento.



Às 8 horas, a Anhanguera registrava dois pontos de congestionamento na chegada à capital: quatro quilômetros, do km 26 ao km 22; e outros quatro quilômetros, entre o km 15 e o km 11. No horário, o trânsito na Bandeirantes estava ainda pior, também com dois pontos de retenção: três quilômetros, do km 27 ao km 24; e sete quilômetros, entre o km 20 e o km 13.