Quatro caminhões se envolvem em engavetamento no trecho oeste do Rodoanel de SP

Um engavetamento entre quatro caminhões no trecho oeste do Rodoanel de São Paulo, na altura do quilômetro 10, no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, provocou lentidão na via no início da manhã desta quarta-feira, 27. De acordo com a concessionária responsável pela via, o acidente não deixou vítimas.



A colisão aconteceu por volta das 7h30, interditando três faixas do Rodoanel, na região de Barueri, cidade da Grande São Paulo. Mesmo com a liberação total da via por volta das 9h, o trânsito ficou bastante complicado até as 10h, ainda como reflexo da colisão. Por volta das 12h, não havia registro de lentidão no local.