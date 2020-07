Amigo de estudante picado por naja, Gabriel Ribeiro é liberado de prisão

Gabriel Ribeiro foi preso na última quarta-feira (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





No começo das investigações, durante o interrogatório do jovem, ele se manteve em silêncio. Nesta quarta-feira, Gabriel prestou um novo depoimento à polícia. “Nós fizemos um pedido de revogação na quarta depois do depoimento dele. Entre as justificativas para a revogação, está a efetiva colaboração”, disse Juliana. O estudante não precisará cumprir nenhuma medida cautelar.





Pedro Henrique deve permanecer preso no DCCP pelo menos até domingo — prazo para o término da prisão temporária.