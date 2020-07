Pfizer e BioNTech fecham acordo com Japão para fornecer vacinas contra covid-19

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech vão fornecer ao Japão 120 milhões de doses da futura vacina contra a covid-19 no primeiro semestre de 2021, segundo informações divulgadas pelas duas empresas nesta sexta-feira (31). O valor a ser pago pelo país asiático não foi informado.



Os testes da candidata à vacina de Pfizer e BioNTech já estão em andamento. Caso os resultados sejam positivos, as farmacêuticas esperam fornecer até 100 milhões de doses da profilaxia em todo o mundo ainda em 2020 e aproximadamente 1,3 bilhão de doses até o final de 2021. Os Estados Unidos, contudo, já contrataram as farmacêuticas para entrega de 100 milhões de doses aos americanos.