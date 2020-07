Quem cria as cobras? Butantan e Ibama discutem destino de naja e víbora em Brasília

Desde que estão no Zoológico, os animais são cuidados e tratados, mas não há definição se elas ficarão sob a tutela da Fundação. A naja vive num recinto com arbustos, pedras e um pequeno tanque de água; a víbora-verde-voguel vive está uma caixa de plástico com galhos e outros obstáculos naturais, para que ela possa interagir. O recinto onde as duas vivem são limpos periodicamente, e elas são alimentadas quinzenalmente. O Correio registrou a primeira vez que as duas cobras comeram.





Em artigo publicado no Correio, Igor Morais, gerente de projetos educacionais do Zoológico de Brasília, argumentou que é necessário realizar um estudo detalhado para entender se manter as serpentes na Fundação cumpre propósitos de conservação e educação ambiental e se isso é o melhor para o animal. “O zoológico moderno tem como meta a manutenção de populações saudáveis e viáveis de espécies para contribuir com a sua conservação, por meio de programas de reintrodução, pesquisa ou educação. Isso requer planejamento cuidadoso — chamado de Plano de Populações —, que utiliza o conhecimento sobre conservação para determinar quais espécies exigem atenção e necessitam de manejo em cativeiro, de acordo com a infraestrutura que a instituição fornece”, escreveu.

O biólogo finaliza o texto dizendo que “manter animais, somente, como atração não é apenas um pensamento pequeno. É miseravelmente arcaico”.