Jovem que escondeu naja ficará preso por mais uma semana

(foto: PCDF/Divulgação)

Foi prorrogada por mais cinco dias a prisão temporária de Gabriel Ribeiro de Moura, 24 anos, amigo de Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, 22, que foi picado por uma naja kaouthia no início do mês de julho. A decisão foi concedida pela Justiça após pedido do delegado responsável pelo caso, William Ricardo, da 14ª Delegacia de Polícia do Gama.









De acordo com o delegado, o pedido foi feito para assegurar o bom andamento das investigações. "O pedido de prorrogação foi necessário para colher mais provas e dar continuidade no inquérito", pontua William Ricardo. O mandado de prisão foi expedido no início da noite de sábado (25/7) pelo 1° Juízo Criminal do Gama. Com a prorrogação, o estudante de medicina veterinária deve ficar preso até o fim desta semana.





Gabriel é suspeito de integrar um esquema criminoso ligado à prática de crimes ambientais. De acordo com informações policiais, ele também teria atrapalhado as investigações da 14ªDP.





A advogada do estudante, Amanda Bedaqui, afirmou que irá recorrer da decisão da justiça e deve entrar com um pedido de habeas corpus ao longo desta semana.