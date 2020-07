Covid: Após cinco meses de pandemia, Brasil se aproxima dos 100 mil mortos

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Segunda onda

Há cinco meses, oanunciava adano Brasil. Um morador de São Paulo de 61 anos, recém chegado da Itália. Na mesma época, o país recebia milhares de turistas e foliões lotavam as ruas dos grandes centros metropolitanos durante o carnaval. O vírus se espalhou e não foi embora. Chegou sem pedir licença, infectando mais de 2,3 milhões de pessoas e circula desenfreado, mantendo os níveis deem altos patamares. Provocou ade 86.449 brasileiros, 1.211 apenas nas últimas 24 horas, e, nos próximos 15 dias, promete ultrapassar a margem dePelas análises do, iniciativa formada por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP), o país atingirá a marca entre 9 e 10 de agosto, fim da 32ª semana epidemiológica e o início da 33ª. O membro da iniciativa COVID-19 Brasil e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Domingos Alves, pontua que a previsão feita pelo grupo é considerada conservadora e pode ser adiantada.“As projeções estão relacionadas a essaque está acontecendo no Brasil agora, mas isso pode mudar nas próximas semanas e a marca pode ser atingida ainda antes”. Uma análise feita pelo Correio mostra que isso pode acontecer. A conta é baseada na média deregistradas diariamente na última semana epidemiológica concluída, a 30ª, que é de 1.097 óbitos, a maior desde o início da pandemia. Se o Brasil confirmasse esse número de mortes todos os dias de hoje em diante, o país atingiriaem 13 dias, ou seja, em 7 de agosto.O professor chama atenção para a, que se mantém estável há algum tempo e acredita que essa média podenos próximos dias. Desde 19 de maio, primeiro dia em que o Brasil superou mil mortes diárias, o país confirma mais de mil, pelo menos, por três dias de cada semana. Em algumas delas, o registro que ultrapassa a casa das centenas chegou a ser feito por cinco dias seguidos. Alves acredita que a estabilidade pode estar mascarada por dados represados. De acordo com o Ministério da Saúde, até ontem, 3.691estavam em investigação. “Na última semana, isso aconteceu com o número de casos.”Depois de estacionar em alto patamar de novas infecções com médias diárias acima de 30 mil casos desde a 25ª semana epidemiológica, o país viveu uma semana com quebra de recordes de atualizações. Mais 67.860 casos foram confirmados na quarta-feira passada e, no dia seguinte, mais 59.961 testes deram positivos para aO volume deacende um sinal vermelho, podendo impactar na volta do. “Muitos estados e municípios começaram aregras e as pessoas estão circulando mais. Em estados que antes se observava um declínio, como Amapá, Maranhão, Rio de Janeiro, Ceará, se começa a ter um processo de reversão, de aumento, inclusive, da média móvel. Por isso, que a gente fala de uma”, alerta o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Daniel Villela.Para evitar que ose traduza em maistambém é preciso observar a. “Se estiver na ordem de 80% a 90%, existe um risco muito grande, porque é preciso ter capacidade de absorver novas demandas”, diz. Villela revela, ainda, que é necessário cuidado ao observar o cenário nacional em uma única curva. “Aestá acontecendo de forma heterogênea nas diversas regiões do país. Quando você coloca isso tudo junto parece que está estável, algo que mascara a real situação.”Assim como Villela, Roberto Kraenkel, membro do, também acredita que pequenas análises não podem ser feitas ao olhar para a curva nacional. “O Brasil impõe dificuldades em termos de estimativas, porque é uma junção de muitas dinâmicas, cada qual em uma fase da”, ressalta.“Suas escolhas podem fazer a diferença entre a vida e a morte para um ente querido ou para um estranho”, alerta o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Não voltaremos ao antigo normal. Ajá alterou a forma como levamos a vida”. Por isso, para mandar embora o inimigo, as máscaras serão a nova fantasia daqui para frente.