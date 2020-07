Dória diz que vacina chinesa contra COVID-19 chega em janeiro

(foto: Governo de São Paulo/Divulgação)









Segundo Dória, a terceira fase de testes do imunizante, que teve início em 20 de julho, deve ser concluída até outubro. Se os resultados forem satisfatórios, a produção em larga escala terá início na segunda quinzena de novembro.





"No máximo, nos primeiros dias de dezembro. Ela (a vacina) poderá ser aplicada já no início de janeiro no SUS, gratuita para toda a população. O Instituto Butantan, que é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta, com alta qualificação e respeitabilidade internacional, fornecerá as vacinas ao Ministério da Saúde, que distribuirá aos estados. É a melhor notícia que poderíamos ter, a coronaVac, para que possamos voltar ao normal. Ao normal real", projetou o dirigente.



A terceira etapa dos testes envolve 9 mil profissionais de saúde que atuam na linha de frente da COVID-19 no Distrito Federal e em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Em Minas, os experimentos são conduzidos pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da UFMG. A instituição selecionou 800 participantes. De acordo com o governador, mais de 1,1 milhão de voluntários se inscreveram para participar do estudo.

Otimista, o governador de São Paulo,(PSDB), disse nesta segunda-feira (27) que a vacina- desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac com o- estará disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) apartir de janeiro de 2021.