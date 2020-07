Máscaras contra o coronavírus: 5 coisas que você precisa saber

A virologista e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais Giliane Trindade explica: ao compreender a forma como se dá a transmissão do novo coronavírus, fica clara a necessidade de usar as máscaras corretamente.



Por que usar máscaras?

A máscara, então, evita justamente que essas gotículas sejam pulverizadas no ambiente. E pulverizadas de forma a encontrar outros indivíduos ou de serem depositadas nas superfícies”, explica a pesquisadora. A virologista e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais Giliane Trindade explica: ao compreender a forma como se dá a transmissão do novo coronavírus, fica clara a necessidade de usar as máscaras corretamente. “Esse vírus é transmitido principalmente pelo contato com as gotículas de saliva, que saem da nossa boca quando a gente fala, tosse ou espirra. A máscara, então, evita justamente que essas gotículas sejam pulverizadas no ambiente. E pulverizadas de forma a encontrar outros indivíduos ou de serem depositadas nas superfícies”, explica a pesquisadora.











Distanciamento social

O compromisso de usar a máscara, entretanto, não substitui a necessidade de fazer distanciamento social devido a dois fatores: a dificuldade que as outras pessoas demonstram em utilizar o acessório corretamente e porque a máscara minimiza, mas não impede totalmente a transmissão do vírus.



E a máscara no queixo?

Giliane reforça que as máscaras precisam ser usadas cobrindo o nariz e a boca. A virologista orienta que as pessoas evitem retirar a máscara para comer, lembrando sempre de tocá-las somente com as mãos limpas e, quando necessário, fazer isso somente pela lateral, no elástico.



Óculos embaçados

Para muitos, uma das principais dificuldades é usar máscaras combinadas aos óculos. A pesquisadora dá algumas sugestões que podem ajudar.



“Uma dica é passar sabão em barra seco sobre as lentes dos óculos, e polir com aquela flanela que a gente usa para limpar os óculos. Uma outra solução para esse problema é o uso das máscaras 3D.”



Passeio com pet

Giliane relembra também a necessidade de usar máscaras mesmo quando estamos sozinhos, passeando com os animais de estimação, por exemplo.





“O uso da máscara é um pacto coletivo. E isso diz muito da nossa postura frente a essa pandemia. Se você saiu com seu cachorro, é importante que você use a máscara mesmo que você não vá se aproximar de ninguém, mesmo que você não vá se aglomerar com ninguém, mas é sua postura frente à emergência desse vírus.”





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves