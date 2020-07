Vacina chinesa contra COVID-19 pode ficar pronta para distribuição ainda este ano

Medicamento é desenvolvido por grupo farmacêutico estatal da China, conhecido como Sinopharm (foto: Thomas Samson/AFP)

contradesenvolvida pelo Grupo Nacional Farmacêutico da China, estatal e conhecido como Sinopharm, pode ficar pronta paraainda este ano. A informação foi dada pelo próprio presidente da Sinopharm, Liu Jingzhen, em entrevista à televisão estatal chinesa CCTV.De acordo com Liu, oscomeçaram na semana passada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e devem ser concluídos em aproximadamente três meses, abrindo espaço para entrega aono fim de 2020.Na quarta, no entanto, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, descartou ade uma vacina tão rapidamente. "A ideia de que teremos uma vacina em dois ou três meses e, de repente, esseterá passado... Adoraria dizer isso a vocês, mas não é realista", ressaltou, em coletiva de imprensa.Outrochinês também está na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. A farmacêutica Sinovac desenvolve a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantã e já realiza testes emno. De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), porém, as doses para uso geral só devem ser produzidas no início de 2021.Outroque está em testes no Brasil é o AZD1222, desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Já as farmacêuticas Pfizer e BioNTech devem entregar ao menos 100 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus até o final do ano, mas a quantidade já foi inteiramente contratada pelosCom informações da Dow Jones Newswires