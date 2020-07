Campeonato chinês volta após uma campanha de testes para COVID-19

O campeonato chinês de futebol está pronto para começar no sábado, após uma espera de cinco meses devido à pandemia COVID-19, graças a uma grande campanha de testes entre todos os seus jogadores, sem que nenhum tenha sido diagnosticado com a doença.

De um total de 1.870 testes, incluindo jogadores e membros das comissões técnicas de cada clube, nenhum foi positivo, anunciou a Liga Chinesa de Futebol (CSL).

Durante o período de férias da Super League (primeira divisão do futebol na China), que deveria ter começado em 22 de fevereiro, cada jogador passou por um teste semanal, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Por razões sanitárias, as 16 equipes do campeonato serão divididas em dois grupos e jogarão apenas em dois lugares, as cidades de Dalian (nordeste) e de Suzhou (leste), perto de Xangai.

Jogadores e integrantes das comissões técnicas, alojados em cada uma das duas cidades em um único hotel, foram submetidos a um regime muito restrito de confinamento, com a proibição de ver familiares durante os primeiros dois meses.