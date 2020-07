Motorista de aplicativo invade batalhão da PM depois de ser assediado sexualmente

Um motorista depor aplicativo invadiu o 4ª Batalhão da Polícia Milita, no Guará, no Distrito Federal, depois de atender a um chamado de passageiros, que tinham como destino a Rodoviária Interestadual.Durante o trajeto, no entanto, os clientes passaram ao condutor, fazendo perguntas indecentes, com insinuações sexuais. Assustado, o motorista entrou no batalhão com o veículo. Um dos passageiros ofendeu o rapaz e chegou a ameaçá-lo, mesmo na presença dos policiais. Ele recebeu voz de prisão por injúria.Inconformado, ele partiu para cima doscom socos e pontapés. Para contê-lo, os policiais tiveram de usar a força. Um dos militares teve o dedo polegar direito lesionado e o pulso aberto, outro sofreu lesão no dedo indicador da mão esquerda.