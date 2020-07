Guardas humilhados por 'desembargador sem máscara' ganham medalha de honra ao mérito

Familiares dos guardas municipais participaram da homenagem (foto: Susan Hortas/Prefeitura de Santos) guardas municipais que foram Osmunicipais que foram humilhados pelo desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que se recusou a usar máscara na praia de Santos, no litoral de São Paulo, receberam, nesta segunda-feira (20), medalhas de honra ao mérito. Cícero Hilário, de 36 anos, e Roberto Guilhermino, de 41, foram homenageados pela prefeitura da cidade e receberam apoio de milhares de internautas após o vídeo da abordagem viralizar nas redes sociais.

As imagens repercutiram durante o fim de semana e o caso foi comparado com a recente polêmica do "cidadão, não, engenheiro civil" , em que um casal humilhou um agente da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro.

Relembre o caso

Eduardo Siqueira se tornou assunto nacional após a divulgação do vídeo no qual se recusa a usar máscara na rua e ainda ofende os membros da guarda municipal que o abordam. Em determinado momento, ele se refere a um dos guardas como "analfabeto". “Você vai ver com quem está se metendo”, ameaça.





Em um outro vídeo, o desembargador reclama da ação do guarda municipal e, em determinado momento, fala francês para demonstrar superioridade em relação aos agentes de segurança.





Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, ao tomar conhecimento, determinou imediata instauração de procedimento de apuração dos fatos; requisitou a gravação original e ouvirá, com a máxima brevidade, os guardas civis e o magistrado. A nota da assessoria de imprensa completa que o TJSP não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas.