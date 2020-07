Veja vídeo de desembargador sem máscara humilhando guarda municipal

(foto: Reprodução)

Em Santos, no litoral paulista, um desembargador sem máscara de proteção ofendeu um guarda municipal que o abordou. No município, a medida protetiva é obrigatória desde 1º de maio. As multas variam de R$ 100 a R$200.









O Correio entrou em contato com a Guarda Municipal do município de Santos para comentar o caso, mas até a última atualização desta reportagem, não havia recebido retorno. Repercussão

A cena continua. O guarda aplica a multa ao desembargador, que não se dá por satisfeito com a encenação. Ele rasga o documento ao meio e joga o papel no chão, dando as costas aos guardas municipais e prosseguindo com a caminhada.

A cena pode ser vista em um vídeo divulgado nas redes sociais neste sábado (18/7). Ao ser parado, o desembargador Eduardo Siqueira conversa com o guarda por um breve momento e logo faz uma ligação no celular.Durante a chamada, ele diz "Estou aqui com um analfabeto" e tenta fazer com que o agente converse com a pessoa que está na linha. O guarda nega.É nesta hora que o homem se identifica como "desembargador Eduardo Siqueira". Ele trabalha noe já foi coordenador da área de saúde do órgão.