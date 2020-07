Vídeo: sem máscaras, policial militar e segurança brigam em shopping

Uma discussão resultou em agressões envolvendo um policial militar e um segurança do shopping Riacho Mall, em Recanto das Emas, em Brasília. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (15/7), no próprio estabelecimento.



Imagens obtidas pelo Correio Braziliense mostram o momento em que o PM, que estava fora de serviço, dá um soco no rosto do funcionário (veja o vídeo abaixo).

Policial militar ficou com a marca do termômetro nas costas (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo aregistrada na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), unidade queo caso, o segurança estava na porta do estabelecimento aferindo a temperatura corporal com o termômetro, como estabelecido em decretoO policial militar, no entanto, teria sea deixá-lo aferir a temperatura. Foi quando oo perguntou onde ele iria. "O PM não quis responder e o segurança ficou com raiva e arremessou o aparelho nas costas dele. Foi quando o policial deu o soco", detalhou o delegado-chefe da 27º, Pablo Aguiar.Os dois foramà delegacia para prestare assinaram um termo circunstanciado. Em seguida, foram liberados. Tanto o policial militar quanto o segurança foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exame de corpo delito.entrou em contato com o segurança, mas ele preferiu não sesobre o caso. A administração do Riacho Mall esclareceu que não tem ade estender o assunto e que tomará as devidas providências. “Vamos prestar esclarecimento à polícia e acompanhar as investigações”, informou.Por meio de nota oficial, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esclareceu que, depois da discussão, o policial militar se apresentou, voluntariamente, ao 28º Batalhão para esclarecer aSegundo o militar, ele foi agredido pelo segurança antes de entrar no shopping. "Os policiais em serviço foram até o shoppinga versão do segurança. Osquiseram se deslocar para a delegacia de polícia (27ª DP) para registrar a ocorrência. O policial foi lesionado nas costas e pediu para realizar o exame de corpo de delito, que constatou a lesão. Otambém realizou exame de corpo de delito", destacou a corporação.