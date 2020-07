COVID-19: Brasil passa de 78 mil mortes e registra 28 mil novos casos em 24h

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.





Balanço da COVID-19 em 18 de julho, segundo o Ministério da Saúde (foto: Ministério da Saúde)

Balanço da COVID-19 em 18 de julho, segundo o Conass (foto: Conass)

COVID-19 em Minas Gerais

Nas últimas, foram confirmados maise um aumento depessoas contaminadas.O total de brasileiros recuperados doé deOs dados do Ministério da Saúde divergem dos números apresentados pelo(Conass) neste sábado. De acordo com o Conselho, o total de casos no país é de, com

Com o número de casos e mortes estabilizado em um patamar alto, Minas Gerais chegou a 1.964 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, o estado registrou 60 mortes nas últimas 24 horas.

Nesta semana foi projetado o pico, no entanto, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o comportamento do novo coronavírus indica que Minas chegou a um platô, com a estabilização no número de casos e mortes.



A doença avança com 90.875 diagnósticos positivos. Foram confirmados 3.609 novos casos nas últimas 24 horas. Belo Horizonte chegou a 13.358 casos. A capital registrou 14 mortes em um dia, chegando a 342 no total. Até o momento, o recorde de mortes no Estado, em um único dia, foi registrado em 9 de julho, com 90 óbitos confirmados.



O novo coronavírus chegou a 768 municípios mineiros, 90% do total no Estado. As mortes foram registradas em 341 deles.As outras foram em Ipatinga (4), Timóteo, Coronel Fabriciano, Iapu, Santa Cruz de Minas, Bom Sucesso, Uberlândia (7), Araguari, Janaúba (2), Curral de Dentro, Monte Azul, Leopoldina, Além Paraíba, Pirapetinga, Recreio, Cataguases (4), Volta Grande, Gouveia, Governador Valadares (3), Teófilo Otoni, Lagoa Santa, Piedade dos Gerais, Santa Luzia (2), Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves (3)