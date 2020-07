Vídeo mostra clientes sem máscaras em restaurante de BH antes da confusão com guardas municipais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra clientes de um restaurante na Avenida dos Bandeirantes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, sem máscaras de proteção e bebendo na calçada. Esse é o mesmo estabelecimento onde pelo menos três pessoas foram levadas para a delegacia após uma ocorrência da Guarda Municipal.









tumulto foi registrado em outro vídeo que circula nas redes sociais. O caso ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (16). De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, agentes estiveram no local após denúncias feitas nos Após a chegada dos guardas, umfoi registrado em outro vídeo que circula nas redes sociais. O caso ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (16). De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, agentes estiveram no local após denúncias feitas nos canais disponibilizados pela prefeitura





O Decreto 17.328, de 8 de abril, suspende por tempo indeterminado os alvarás de localização e funcionamento e autorizações emitidos para todas as atividades comerciais da capital, com algumas exceções. O texto explica que bares, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, podem realizar entrega em domicílio ou retirada de alimentos na porta do estabelecimento.

De acordo com a Guarda, o restaurante estava funcionando em desacordo com a regra. Em nota, a corporação aponta que o estabelecimento estava ''servindo aos clientes'', além do fato de que havia aglomeração de pessoas e ''falta de uso de máscaras de proteção'' no local.