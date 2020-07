Com COVID-19, Bolsonaro conta como se sente e volta a falar sobre cloroquina

Em raro momento, Bolsonaro aparece usando máscara (foto: TV Brasil) Jair Bolsonaro contou como tem se sentido nos últimos dias. Bolsonaro disse que teve febre em apenas uma ocasião e que, após tomar hidroxicloroquina, passou a se sentir melhor.



Diagnosticado com COVID-19 no dia 7 de julho , o presidentecontou como tem se sentido nos últimos dias. Bolsonaro disse que teve febre em apenas uma ocasião e que, após tomar, passou a se sentir melhor.

SAIBA MAIS 19:16 - 13/07/2020 PSOL pede que Bolsonaro seja investigado por 'estímulo a violar isolamento'

15:24 - 13/07/2020 Major Olimpio sobre flerte de Bolsonaro com PSL: 'Deu vontade de vomitar'

12:42 - 11/07/2020 Michelle Bolsonaro afirma ter testado negativo para COVID-19



Apesar da 'campanha' feita por Bolsonaro a favor da cloroquina e da ampliação de seu uso pelo Ministério da Saúde, inclusive para casos leves de COVID-19, não há comprovação científica de que o medicamento tenha efeito no combate à doença causada pelo coronavírus. Além disso, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais graves como distúrbios de visão, irritação gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas, cefaleia, fadiga, nervosismo, prurido, queda de cabelo e exantema cutâneo.



Alimentação normal “Estou muito bem. Tive um pequeno problema na segunda-feira, com temperatura de 38 graus, um pouco de febre e mal estar, canseira e um pouco de dor no fundo dos olhos. Fui medicado às 17h. Tomei hidroxicloroquina , devidamente prescrita pelo médico. No dia seguinte já estava bom, como estou até hoje”, disse o presidente em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira.Apesar da 'campanha' feita por Bolsonaro a favor da cloroquina e da ampliação de seu uso pelo Ministério da Saúde, inclusive para casos leves de COVID-19, não há comprovação científica de que o medicamento tenha efeito no combate à doença causada pelo coronavírus. Além disso, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais graves como distúrbios de visão, irritação gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas, cefaleia, fadiga, nervosismo, prurido, queda de cabelo e exantema cutâneo.

Bolsonaro disse ainda que tem se alimentado normalmente e que não teve perda de paladar. Segundo ele, gostaria até de fazer uma caminhada, se fosse possível.





“Não senti perda de paladar. Tenho almoçado e jantado sem problemas. Estava preocupado com isso, porque o pessoal diz que é um dos sintomas mais importantes, mas eu não perdi o paladar. Estou sem problemas. Gostaria até de dar uma caminhada aqui, mas a recomendação é não fazer”, afirmou.

Isolamento parcial

O presidente está despachando do Palácio da Alvorada e afirmou que as pessoas que tem contato com ele já teriam anticorpos, por já terem tido diagnóstico de COVID-19 anteriormente.





“Raramente alguém vem despachar comigo. Quem está do meu lado aqui, pelo que ei tenho conhecimento, todos já tiveram COVID, então já têm anticorpos, apesar dos cuidados que tem, máscaras e distancia social. Esta tudo muito bem conduzido para que eu não transmita para ninguém. Sigo os protocolos e aguardo o dia de voltar à minha atividade normal”, declarou.

Novos exames

Bolsonaro deve se submeter a um exame de PCR nesta terça-feira para avaliar se está livre do vírus e se já poderá retornar à sua rotina normal de atividades.





“De manhã a gente faz um controle diário. Estou com febre sempre abaixo de 37 graus, saturação na média 98, sangue tem dado normal também. Estou alternando agora a coleta de sangue. Amanha está previsto um novo exame. Se estiver tudo bem, eu volto ao trabalho. Caso contrário, espero mais alguns dias.