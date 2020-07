De Batman a Jesus: menino cria 'abaixo-assinado' de ilustres para ganhar cão

Ao todo, 75 assinaturas foram escritas por Francisco no 'documento' (foto: Facebook/Reprodução) criatividade de um menino, de 13 anos, chamou a atenção de internautas nesta sexta-feira (10). Isso porque o garoto teve uma ideia inusitada para tentar convencer a mãe a adotar um cão: Francisco Machado fez um abaixo-assinado com suposta participação de figuras famosas, reais e fictícias.



Alok e Anitta, dos jogadores Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo e até mesmo do super-herói Batman e ninguém menos que Jesus e Deus. No documento, o adolescente reuniu diversas "assinaturas", entre elas as dos músicos, dos jogadores e até mesmo do super-herói e ninguém menos que Jesus e Deus.





A mãe do garoto, Angela Alves Machado, postou uma foto do "documento" com as assinaturas no Facebook. Até a publicação desta reportagem, o post já tinha mais de cinco mil compartilhamentos e três mil comentários.





“Assinaram” a favor do adolescente, artistas, personagens e até mesmo políticos. Ao total 75 assinaturas foram escritas por Francisco.





Veja a lista das personalidades que "apoiaram" a causa de Francisco: