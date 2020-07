Menino de sete anos morre após ser baleado na porta de casa

Um menino de apenas sete anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça na noite de terça-feira, 30 de junho. Ítalo Augusto estava na porta de casa, em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, quando foi atingido.



Segundo informações da Polícia Militar, PMs do 21ºBPM estavam em patrulhamento pelo bairro Éden quando foram atacados por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na Rua Ceci, e os tiros partiram do ocupante de uma motocicleta. A viatura onde os policiais estavam foi perfurada. Eles informaram que não reagiram.



Ainda de acordo com a PM, na sequência os policiais foram informados de que uma criança havia sido atingida. "Eles apoiaram o socorro, que estava sendo feito pelas pessoas do local. Na unidade de saúde, infelizmente, o menino faleceu", diz nota da polícia.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ítalo Augusto deu entrada na Emergência Infantil da UPA do bairro Eden às 20h31, já sem vida. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.